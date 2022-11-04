В Казани начался утренний молебен в праздник Казанской иконы Божией Матери

В Благовещенском соборе Казанского Кремля начался утренний молебен в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Сотни прихожан собрались сегодня на торжественную службу, которую возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Сразу после молебна священнослужители пройдут крестный ход до собора Казанской иконы Божией матери. К крестному ходу заранее готовятся и звонари.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Накануне, в канун праздника Казанской иконы Богородицы, митрополит Кирилл возглавил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе.