В Казани начался утренний молебен в праздник Казанской иконы Божией Матери
В Благовещенском соборе Казанского Кремля начался утренний молебен в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Сотни прихожан собрались сегодня на торжественную службу, которую возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Сразу после молебна священнослужители пройдут крестный ход до собора Казанской иконы Божией матери. К крестному ходу заранее готовятся и звонари.
Накануне, в канун праздника Казанской иконы Богородицы, митрополит Кирилл возглавил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе.