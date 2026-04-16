В Казани начался съезд «Туган тел»

В Академии наук Татарстана с 15 по 17 апреля проходит всемирный съезд «Туган тел» с участием более 800 учителей и работников образования из 28 регионов России и зарубежных стран.

В торжественной части мероприятия выступил руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Он отметил, что съезд начался с возложения цветов на могилу и к памятникам Габдуллы Тукая. Шакиров в своем выступлении подчеркнул, что главная сила, сохраняющая татарский язык – это учителя.

«Если в центре татарского мира в Казани могут собраться тысячи учителей татарского языка и литературы, работников национального образования, то для думающего человека в этом есть очень глубокий и великий смысл», – отметил Данис Шакиров.

Заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова рассказала о значении Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, проходящей в рамках съезда. По ее словам, сегодня в центре Казани соревнуются 500 детей из 30 регионов и 5 зарубежных стран. Замминистра сказала, что результат труда учителей проявляется именно в том, как эти дети красиво общаются между собой на татарском языке и занимаются творчеством.

«Учитель ли татарского языка или другого предмета – результат нашего труда раскрывается только спустя годы. Результат нашего труда будет виден в будущем. А сегодня подводятся итоги Международной олимпиады. Если бы вы видели, как дети свободно общаются друг с другом, как они преподносят свои собственные стихи, творческие работы – вы бы от всей души порадовались результатам своего труда», – сказала она.

В ходе торжественного открытия учителям и работникам образования были вручены медали Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарской нацией» и нагрудные знаки Министерства образования и науки Республики Татарстан «За сохранение и развитие языков, культуры, традиций».

Как отметили организаторы, данное мероприятие проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и является одним из крупнейших мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития татарского языка в мире.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Камила Билалова