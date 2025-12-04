В Казани начался семинар для секретарей АТК в муниципалитетах Татарстана

Фото: пресс-служба Антитеррористической комиссии в РТ

В столице Татарстана с 4 по 5 декабря проходит образовательный семинар, который направлен на повышение компетенций секретарей антитеррористических комиссий, а также на актуализацию деятельности районных секретариатов. Об этом сообщает пресс-служба Антитеррористической комиссии в РТ.

Сегодня участники встретились с руководителем аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдусом Гараевым, а также выслушали лекции и доклады девяти экспертов.

В комиссии заявили, что среди затронутых тем были «основы антитеррористической защищенности объектов, практика привлечения к ответственности за неисполнение решений аппарата АТК в РТ, преступная сущность террористической националистической и неонацистской идеологии». Также началось знакомство с современными формами профилактики противоправной деятельности среди молодежи.

Завтра, 5 декабря, обучение продолжится. Участники семинара встретятся с сотрудниками аппарата АТК в РТ, которые осветят методологическую сторону профилактической деятельности и ответят на вопросы, появившиеся у обучающихся сегодня.

Семинар организован Академией творческой молодежи РТ при поддержке аппарата Антитеррористической комиссии в РТ и Министерства по делам молодежи РТ в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма» государственной программы Республики Татарстан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».