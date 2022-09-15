В Казани начался ремонт проезда между улицами Товарищеская и Латыпова

В Вахитовском районе Казани дорожники начали ремонтировать местный проезд. Работы ведутся на участке между улицами Товарищеская и Масгута Латыпова, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Рабочие ремонтируют тротуары, укладывают щебеночное покрытие, устанавливают дорожные и тротуарные бортовые камни. Проводится также вертикальная планировка грунта», – отметили в министерстве.

Дорожники ремонтируют участок протяженностью более 200 метров. Работы проводятся по программе «Восстановление изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети Казани».

