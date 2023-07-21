В Казани начался масштабный крестный ход в честь обретения Казанского образа Богородицы

Сегодня в праздник явления Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана начался масштабный крестный ход. Участие в действе приняли верующие со всего Татарстана и духовенство республик во главе с Митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Фото: © Елена Фенина / Татар-Информ

По традиции накануне праздника в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Утром, перед крестным ходом, в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся молебен, после чего священство и верующие отправились в крестный ход. Они проследуют до места обретения чудотворного образа – к Казанскому собору. Для этого по маршруту следования шествия были перекрыты некоторые улицы.

Фото: © Елена Фенина / Татар-Информ

Ровно в 9 утра в соборе Казанской иконы Божией Матери будет совершена Божественная литургия, которую совершит сонм архипастырей Русской Церкви. На торжестве ожидается визит порядка 25 архипастырей.

Фото: © Елена Фенина / Татар-Информ

«Казанская стала символом объединения Руси в начале XVII века. Смутное время закончилось под знаменем Казанской иконы Божией Матери. Через ее явление здесь, в Казани, сама Казань стала настолько известной, что она приобрела всемирное значение. Более того, в наш город стали приходить тысячи и тысячи паломников», – рассказал владыка Кирилл в общении с журналистами до начала молебна.

Фото: © Елена Фенина / Татар-Информ

Ежегодно 21 июля в Православии отмечается день явления образа Богородицы в Казани. В этом году этому событию исполнилось 444 года. Согласно преданию, Дева Мария явилась во сне девочке Матроне и указала ей место, где лежит икона. На этом месте позже воздвигли Казанский собор. Считается, что именно Казанская икона участвовала в спасении России в Смутное время. Пожарский и Минин помолились у иконы и взяли список с собой в сражение и освободили Москву от Поляков.