В Казани начался крестный ход в честь Дня Казанской иконы Божией Матери. Празднуют правславные день этой иконы два раза в году: 4 ноября в День народного единства и 21 июля в день обретения Казанской иконы Богородицы.

Традиционно крестный ход начался с территории Казанского кремля от Благовещенского собора. Здесь митрополит Кирилл совершил молебен, после которого духовенство и верующие с чтимым образом Царицы Небесной пошли крестным ходом.

Праздничное шествие во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом проследует к месту явления образа Божией Матери – Богородицкому монастырю, где находится воссозданный собор Казанской Иконы Богородицы. Литургию там совершит сонм архипастырей Русской Православной Церкви.

Сегодня в честь праздника во всех монастырях и храмах Татарстанской митрополии также пройдут праздничные Богослужения.

День народного единства и День Казанской Богоматери отмечают в один день. Имено перед Казанской иконой Божией Матери молились Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Под святым образом пошли они на сражение с польскими интервентами в 1612 году. Считается, что именно Казанская икона помогла русским воинам победить в сражении. Неспроста икону называют «Заступницей усердной рода христианского».