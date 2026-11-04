В Казани начался крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Казани, у стен Благовещенского собора Казанского Кремля, начался крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Верующие пройдут по улицам Кремлевская, Батурина и Карла Маркса.

Завершится молитвенное шествие у места явления чудотворной иконы – Казанского Богородицкого монастыря. У входа в обитель священнослужители с верующими пропоют Параклисис – молебен Пресвятой Богородице.

После этого в соборе Казанской иконы Божией Матери состоится Торжественное Богослужение.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Общегородской крестный ход в честь Казанского образа в столице Татарстана совершается два раза в год: 21 июля, в день обретения иконы, и 4 ноября – в праздник народного единства.

4 ноября 1612 года второе народное ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город и освободило Москву от польско-литовских интервентов. Перед боем воины ополчения помолились у явленной Казанской иконы, а в бой с собой взяли список – сейчас он хранится в соборе на Красной площади в Москве.

Казанская икона Божией Матери считается чудотворной – верующие рассказывают, что после молитвы у образа исцеляются болезни, разрешаются жизненные невзгоды.

Согласно преданию, образ был найден в земле, а место, где он хранился, указала сама Богородица. Дева Мария явилась во сне Матроне – дочери казанского стрельца. Знаменательное событие произошло в 1579 году. Позже на месте обретения святыни был построен собор Казанской иконы Божией Матери.

В 1904 году икона была похищена и по сей день ее местонахождение неизвестно. В советское время Казанский собор был разрушен, но в 2021 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил его воссозданную точную копию. Сегодня в нем хранится список с явленного образа, который тоже считается чудотворным.