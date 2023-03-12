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В Казани начался футбольный матч между врачами РКБ и пациентами с пересаженными почками
В казанском спорткомплексе «Буревестник» начался футбольный матч между врачами Республиканской клинической больницы Татарстана и пациентами, которым уже пересадили почки и которые находятся на гемодиализе в ожидании пересадки.
Турнир открыл начальник отдела физического воспитания населения и физкультурно-оздоровительной работы Минспорта РТ Дмитрий Дорогов.
Чтобы сыграть со своими врачами пациенты приехали из Челнов, Казани и Зеленодольска.
Всего состоятся четыре матча. Сначала пациенты сыграют против друг друга, после – врачи. Победители и проигравшие сойдутся в матчах за первое, второе, третье и четвертое места.
«Я призываю всех наших пациентов активно учувствовать в спортивной жизни, заниматься спортом: ходить в бассейн, бегать, кататься на велосипеде – все это, конечно, должно быть согласовано с лечащим врачом. Никогда не нужно допускать слишком высоких физических нагрузок. А так, наши пациенты не ограничены ни в какой спортивной активности», – отметила врач-нефролог отделения пересадки почки РКБ Ксения Ситкина, которая сопровождает всех пациентов до и после пересадки.
Серия матчей между врачами и пациентами, образовавшими «нефро-лигу», стартовала 10 марта в Уфе. В столице Башкирии пациенты сыграли с врачами РКБ имени Г. Г. Куватова.
Сегодня турнир проходит не только в Казани, но и в Рязани.
Матчи проводятся по проекту «ТрансплантСпорт» при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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