В Казани начался федеральный конкурс для монтажников радиоэлектронной аппаратуры

В столице Татарстана на площадке МВЦ «Казань Экспо» стартовал всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры». В соревнованиях участвуют 13 специалистов из 12 регионов России – лучшие, прошедшие отбор среди представителей всех субъектов Федерации. Об этом на пресс-подходе сообщил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ, депутат Госсовета Татарстана Эмиль Губайдуллин.

«Электроника – это очень узкая специальность. Мы понимаем, что большинство ребят работают в научных производствах, объединениях, структурах, близких к оборонзаказу», – отметил Губайдуллин.

По его словам, площадка оснащена оборудованием, соответствующим стандартам ведущих предприятий.

Конкурс также выполняет профориентационную функцию. «Для нас это большое профориентационное мероприятие, в том числе для наших школьников, для нашей молодежи. Мы здесь, непосредственно на площадке, даем возможность будущим специалистам познакомиться с этой специальностью, увидеть ее лицом», – сказал Губайдуллин.

Призовой фонд конкурса составляет 300 тыс. рублей за третье место, 500 тыс. – за второе и 1 млн рублей – для победителя.

Заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова сообщила, что потребность в монтажниках радиоэлектронной аппаратуры за ближайшие семь лет в России превысит 85 тыс. человек, а в Татарстане она составит около 8 тыс.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года, число участвующих регионов выросло с 48 до 68. Татарстан в этом году представил 23 компетенции из 25, а на следующий год планирует все 25.

Конкурс проходит при поддержке национального проекта «Кадры», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.