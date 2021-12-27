В Казани началось заселение шестого за год соципотечного дома в «Салават Купере»

В Казани началось заселение 17-этажного жилого дома №11/2 по улице Махмута Гареева. 388-квартирная многоэтажка стала шестым за год соципотечным объектом, сданным в микрорайоне, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Жильцами новостройки станут работники предприятий и бюджетных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, медицинские работники — получатели грантов, а также молодые и многодетные семьи, дети-сироты.

Фото: пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ

Дом состоит из четырех подъездов, 388 квартир: 218 однокомнатных, 134 двухкомнатных и 36 трехкомнатных. Их общая площадь составляет 18,4 тыс. кв. м. Все квартиры сданы в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Сегодня ключи от новых квартир были переданы четырем ветеранам Великой Отечественной войны. Как поделился один из них — Вазих Маликов — он планирует переехать сюда ближе к лету. Сейчас он проживает в трехкомнатной квартире вместе с семьей дочери.

«Большая благодарность государству за проявленную чуткость и заботу. За то, что не забывают, помнят. В новую квартиру планирую переехать ближе к лету. Квартиру посмотрел, все понравилось. Светлая, современная. Спасибо большое всем, кто принимал участие», — рассказал ветеран.

За год для улучшения жилищных условий встали на учет 10 татарстанских ветеранов Великой Отечественной. К настоящему моменту все они уже обеспечены жильем.

Как рассказал в заключение исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов, в «Салават Купере» строятся еще 20 соципотечных домов на 2158 квартир.