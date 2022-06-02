В Казани началось тестирование нового автобуса с кондиционером

В Казани начали тестировать на маршрутах общественного транспорта новый низкопольный городской автобус «МАЗ-203047», оснащенный кондиционером. Тестирование продлится полтора месяца, после чего власти столицы Татарстана решат, появятся ли такие машины в местных автопарках. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту в своем Telegram-канале.

От аналогичных моделей новый автобус отличает то, что при его производстве не используются комплектующие из стран, которые ввели санкции против России. При этом часть установленных на нем агрегатов выпускается в КНР. На встрече помимо представителя Минского автозавода присутствовали делегаты от китайских фирм, производящих эти детали.

Фото: Комитет по транспорту Казани

В автобусе может разместиться 101 пассажир, предусмотрены 32 сидячих места. Внешне его сложно отличить от «МАЗа» второго поколения.

Четыре недели «МАЗ-203047» станут тестировать на маршрутах ПАТП №2, еще две недели — на маршрутах КПАТП №9. Жители Казани могут поделиться своими отзывами о поездке и предложениями по ее улучшению с Комитетом по транспорту по телефону горячей линии: 8 (843) 275-30-50.

Отличить новый автобус можно по зеленым наклейкам, размещенным на его боковых стеклах. На нем уже смогли прокатиться казанцы, пользующиеся маршрутами №5, 18, 22 и 31.