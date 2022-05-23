В Казани началось строительство второго этажа компенсационного дома на Гареева

В столице Татарстана началось строительство второго этажа компенсационного дома в ЖК «Золотая середина» на улице Гареева. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков республики.

В строительстве дома задействовано свыше 40 человек и четыре единицы техники. Сейчас в блок-секции №3 завершается монтаж плит перекрытия первого и второго этажей. На втором этаже также выполняется кладка стен. В первой и второй блок-секциях выполняется кладка наружных и внутренних стен первого этажа.



Застройщиком дома является республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, а подрядные работы выполняет ООО «СМК «Ак Таш».