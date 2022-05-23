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Ру Тат
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Строительство
23 мая 2022  16:30

В Казани началось строительство второго этажа компенсационного дома на Гареева

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В столице Татарстана началось строительство второго этажа компенсационного дома в ЖК «Золотая середина» на улице Гареева. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков республики.

В строительстве дома задействовано свыше 40 человек и четыре единицы техники. Сейчас в блок-секции №3 завершается монтаж плит перекрытия первого и второго этажей. На втором этаже также выполняется кладка стен. В первой и второй блок-секциях выполняется кладка наружных и внутренних стен первого этажа.

Застройщиком дома является республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, а подрядные работы выполняет ООО «СМК «Ак Таш».

#фонд поддержки дольщиков #Казань #жк золотая середина
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