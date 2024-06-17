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В Казани началось строительство центра врача общей практики и педиатра
В казанском поселке Борисоглебское начались работы по строительству нового центра врача общей практики, сообщается на сайте Минздрава РТ.
Заложен фундамент будущего медучреждения, которое возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
После ввода в эксплуатию, ожидаемого к концу 2024 года, центр общей практики будет оказывать медицинские услуги для взрослого и детского населения поселка Борисоглебское, а также жителей близлежащих населенных пунктов.
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