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Общество 17 июня 2024 20:00

В Казани началось строительство центра врача общей практики и педиатра

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В казанском поселке Борисоглебское начались работы по строительству нового центра врача общей практики, сообщается на сайте Минздрава РТ.

Заложен фундамент будущего медучреждения, которое возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

После ввода в эксплуатию, ожидаемого к концу 2024 года, центр общей практики будет оказывать медицинские услуги для взрослого и детского населения поселка Борисоглебское, а также жителей близлежащих населенных пунктов.

#Здоровье
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