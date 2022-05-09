В Казани началось шествие «Бессмертного полка». Из-за пандемии Covid-19 в течение двух лет всероссийская акция проходила в онлайн-режиме. В этом году она организована в традиционном формате.

Колонна со Знаменем Победы впереди начала движение на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, у Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Сбор участников «Бессмертного полка» был назначен на 13 часов. Уже с этого времени к пунктам пропуска стали подходить казанцы с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, чтобы почтить их память.

Акцию поддержали люди разных возрастов, многие — целыми семьями. К шествию присоединился Президент Татарстана Рустам Минниханов, который пришел вместе с сыном.

Участники мероприятия пройдут по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлевской. Завершится шествие на площади Тысячелетия. Длина маршрута «Бессмертного полка» составит 2,7 километра.