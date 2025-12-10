В Казани началось проектирование аварийных работ в Александровском пассаже

Противоаварийные работы на объекте культурного наследия – Александровском пассаже в Казани – пока не начались, объект находится на стадии проектирования. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель председателя комитета Татарстана по охране ОКН Наталья Прохорова.

«Правообладатели начали исполнять обязательства. Проект противоаварийных работ к нам зашел», – уточнила в она.

Однако для такого сложного объекта с большим объемом и нестандартной внутренней ситуацией недостаточно просто проекта. Прежде всего требуются глубокие инженерные и конструктивные исследования, чтобы принять верные технические решения.

«Противоаварийные работы еще не начались. Разрешение они еще не получили», – констатировала Прохорова.

По ее словам, говорить о том, что процесс сдвинулся с мертвой точки, пока преждевременно: правообладатели находятся на этапе согласования проектной документации, которая должна быть максимально детальной из-за сложности и высокой стоимости будущих работ.

Напомним, в апреле председатель комитета Иван Гущин в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал, что противоаварийные работы на объекте должны начать до декабря этого года:

«С собственниками мы в контакте. До декабря 2025 года они должны провести противоаварийные работы в соответствии с охранными обязательствами, которые подписаны. Проведут или нет, я не знаю, но понаблюдаем. Все в их руках, время сейчас играет против них», – отметил Гущин.