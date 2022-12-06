В Казани началось обучение участников проекта «Профессионалитет» из регионов России

В мастерских Казанского радиомеханического колледжа началось обучение участников федерального проекта «Профессионалитет» по программе повышения квалификации. Об этом сообщается в сообществе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Участниками обучения стали 50 человек. Это преподаватели и мастера производственного обучения из разных регионов России», — говорится в сообщении.

На лекциях и мастер-классах эксперты познакомят слушателей с лучшими практиками, расскажут о технологических процессах, правилах техники безопасности и внедрении бережливых технологий.

Кроме того, наставники от колледжа подготовили кейсы, которые затем можно будет транслировать студентам в учебном процессе.

Федеральный проект «Профессионалитет» стал одной из инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. В рамках проекта будут внедрены новые образовательные программы — интенсивные, ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий.