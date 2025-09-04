В Казани началось формирование общественного совета города

Фото: © «Татар-информ»

С 30 августа в столице Татарстана началось формирование первого состава общественного совета города Казани. Соответствующее сообщение исполкома опубликовано на сайте мэрии.

Заявления и документы в бумажном виде от желающих стать членами совета принимает отделом по работе с обращениями граждан и организаций исполкома города (Казань, ул. Кремлевская, д. 3).

В электронном виде заявление и документы можно подать через официальный портал органов местного самоуправления столицы РТ по адресу: https://kzn.ru/prinyat-uchastie/proekty/obshchestvennyysovet-munitsipalnogo-obrazovaniya-goroda-kazani/#zapolnit-anketu.

Заявления и документы принимаются до 30 сентября текущего года включительно, уточняется в сообщении.

Положение о порядке формирования общественного совета столицы Татарстана Казгордума утвердила своим решением 26 марта. Состоять этот орган будет из 15 человек.

Треть совета будет представлять казанские подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, треть – казанские некоммерческие организации и региональные общественные объединения, а треть – местные общественные объединения. Первую треть утвердит Казгордума, вторую – исполком, а третью определят те общественники, которые войдут в первые две.