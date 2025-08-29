В Казани начались торжественные мероприятия по празднованию Мавлида

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В Казани празднуют общегородской Мавлид к 1500-летию Пророка. Мероприятие чтением отрывка из священной книги мусульман открыл потомок Пророка, член Комиссии по подготовке рукописного Корана в Казани шейх Маъмун ар-Рави.

Третий месяц лунного календаря Рабиуль-авваль – месяц Мавлида – в этом году выпадает на 24 августа – 22 сентября. Мавлид означает «месяц рождения». Он родился 12 числа лунного месяца (3-4 сентября). По сложившейся традиции, этот день в городе Болгар татарские имамы отмечают по старым традициям – проводят день за чтением книг и молитв. Сегодня этот праздник занял улицу Марджани.

«Сегодня Мавлид проводится в современном формате. Совпало так, что завтра – День республики. В нашей республике сегодня очень много гостей, и мы хотели их тоже порадовать» , – рассказал журналистам муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Общегородской Мавлид ан-Наби в Казани проходит на территории Старо-Татарской слободы, праздничная сцена установлена у памятника татарскому богослову Ш. Марджани. Мероприятие открыл чтением аятов Корана шейх Маъмун ар-Рави. Затем гостей поприветствовал муфтий Татарстана.

Самой долгожданной частью религиозно-просветительской программы станет розыгрыш путевок в хадж и умру. При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова на празднике будут разыграны две путевки в хадж в 2026 году от оператора «ДУМ РТ Хадж». Фонд поддержки развития культуры при Paиce Республики Татарстан предоставил для розыгрыша еще две путевки в умру от оператора «ДУМ РТ Хадж». Кроме того, еще три путевки в умру предоставит Муфтият Республики Дагестан и Полпредство Дагестана в Татарстане. Таким образом, всего на празднике будут вручены семь сертификатов на приобретение путевок в большой и малый хадж.

«Наш муфтият всегда очень активно участвует в подобных мероприятиях. В этом году получилось так, что когда встал вопрос о путевке в умру, подключились все – получилось три путевки», – рассказал представитель дагестанского муфтия в Республике Татарстан.

Хедлайнер фестиваля – группа исполнителей нашидов «Нашидуль ислам». Также на сцене Мавлида проходят театрализованные представления на тему Мавлида. В рамках праздника БФ «Закят» ДУМ РТ раздал портфели 200 школьникам из малоимущих, многодетных, неполных семей со всей республики. В этом году акция пройдет в десятый раз.

