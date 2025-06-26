В Казани начались противоаварийные работы в доме общества «Мазут» XIX века

Фото: пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия РТ

Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан сообщил о начале комплекса противоаварийных мероприятий в здании регионального значения – доме общества «Мазут», построенном в XIX веке и расположенном по адресу: Казань, улица Меховщиков, 2.

Объект нуждается в срочном вмешательстве, чтобы остановить процесс разрушения. В рамках проекта специалисты проведут усиление фундамента с использованием современной технологии инъектирования – она позволит укрепить основание здания, не нарушив его исторический облик.

Для защиты памятника от грунтовых вод запланированы работы по возведению подпорной стенки и гидрофобизации стен и фундамента. Отдельное внимание будет уделено устранению трещин в кирпичных стенах: их расчистят и укрепят, чтобы остановить распространение повреждений.

Также будет проведена реконструкция кровельной системы. В частности, рабочие демонтируют аварийное покрытие, установят временную защиту, заменят разрушенные части стропильной конструкции и отреставрируют уцелевшие исторические элементы крыши.

Этот комплекс мероприятий создаст базу для дальнейшей полноценной реставрации исторического объекта и позволит сохранить его для будущих поколений.