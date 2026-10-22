Первые этапы всероссийских виртуальных гонок среди ветеранов СВО начались в РТ

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Казани, в торговом центре KazanMall прошли интерактивные гонки «Защитники Отечества». Это мероприятие для ветеранов СВО и членов их семей. Участники соревновались в скорости на реалистичных симуляторах. Организаторами состязаний стали Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и SMP Esports. При этом сегодняшнее мероприятие – только один из отборочных этапов, победители выступят на Всероссийских соревнованиях по интерактивным гонкам.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Заезды пройдут на профессиональных симуляторах с индивидуальной адаптацией управления виртуальным гоночным болидом в шести городах России: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар, Казань, Новосибирск. В Татарстане отборочные этапы соревнований состоятся в SMP Esports в ТЦ KazanMall. Интерес к турниру в республике высок – к участию уже заявлено более 100 человек, среди которых ветераны СВО и члены их семей», – рассказала Социальный координатор татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Сапунова.

Для гонок выбрали виртуальную копию автомобиля «LADA Vesta» 1.6 турбо класса Суперпродакшн, мощностью 270 л.с. Участники проедут дистанцию несколько раз, после чего судья зафиксирует лучшее время. Самые быстрые гонщики перейдут на следующий этап соревнований.

«Я ветеран СВО, был комиссован после ранения. На гражданке работаю сварщиком, иногда участвую в таких мероприятиях. Недавно принимал участие в конкурсе профессионального мастерства "Абилимпикс". Мне нравится участвовать в подобных соревнованиях, конкурсах, о них я узнаю от социального координатора из фонда "Защитники Отечества". Они вообще мне всячески помогают, очень им благодарен», – рассказал ветеран СВО, участник интерактивных гонок Азат Гиниятуллин.

Всего в данных соревнованиях примут участие несколько категорий граждан: дети до 14 лет, женщины, мужчины. Соревнования пройдут в несколько дней, сегодня на отборочном этапе выступили участники из Набережных Челнов. В дальнейшем выступят также жители других городов и районов республики.