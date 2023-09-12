В Казани начались гастроли Салаватского башкирского драмтеатра

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В течение трех дней в Казани будут идти гастроли Салаватского государственного башкирского драматического театра. Сегодня на сцене татарского ТЮЗа имени Г. Кариева театр показал спектакль по повести Мустая Карима «Безнең өйнең яме» («Радость нашего дома») режиссера Рената Аюпова.

«В Казани большой праздник. Салаватский башкирский театр приехал с гастролями. Они представят вам свои лучшие спектакли. На этих сильных гастролях коллегам желаем [достижения] творческих вершин», — поприветствовал гостей перед спектаклем главный режиссер Кариевского театра Ренат Аюпов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что два театра связывает давняя дружба. Сообщив, что скоро у Кариевского театра пройдут ответные гастроли в городе Салавате, Аюпов объявил гастроли открытыми.

Директор Кариевского театра Луиза Янсуар вручила коллегам из башкирского театра подарки от имени коллектива. Она также добавила, что гастроли казанского театра в Салавате состоятся в ноябре.

Директор Салаватского театра Айбулат Кутушев поблагодарил друзей за теплый прием. «Я уверен, что мост дружбы будет крепким. Будем знакомить друг друга со своими творениями», — сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спектакль «Радость нашего дома» был поставлен театром в 2019 году. Постановка стала одной из любимых у башкирского зрителя. Помимо прочего, Ренат Аюпов является автором инсценировки по повести «Радость нашего дома».

Ранее по повести Мустая Карима в Башкортостане был снят художественный полнометражный фильм «Сестренка», который получил положительные отзывы от зрителей.

Салаватский театр продолжит свои гастроли завтра спектаклем «Хорошая девочка Лида». Завершатся они 14 сентября спектаклем «Абау, димче килә» («Осторожно, сваха!»). Запланированы по два показа в день.