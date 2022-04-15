В Казани начали заселение соципотечного дома в Дербышках

В казанском поселке Дербышки началось заселение соципотечного дома по адресу: ул. Стадионная, 2а. Дом рассчитан на 62 квартиры, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройке будут проживать работники ведущего оптического центра России — АО «НПО «Государственный институт прикладной оптики».

«В 2022 году Госжилфонд планирует сдать в эксплуатацию более 2700 квартир. Нам отрадно, что в числе тех, кто заселяется в дома от Госжилфонда, есть и сотрудники одного из самых современных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, расположенных на территории Татарстана», — сказал на вручении ключей заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Булат Гилманов.

В доме 9 жилых этажей, один подъезд, 18 однокомнатных, 25 двухкомнатных, а также 19 трехкомнатных квартир. Общая площадь квартир составляет 3,6 тысяч кв.м. Одна из особенностей дома – наружные инженерные сети.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы двухконтурными котлами индивидуального отопления, сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.