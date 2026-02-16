news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 февраля 2026 13:48

В Казани начали тестировать жидкий противогололедный реагент

Читайте нас в
Телеграм

В этом году на улицах Казани приступили к тестированию жидкого реагента для противогололедной обработки улиц. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров.

«Его уже давно применяют в Москве, и он показывает свою эффективность. Его используют при температуре воздуха до -10 градусов. Он позволяет обрабатывать всю поверхность дорожного покрытия, предотвращает налипание снега и образование снежных накатов», – рассказал Шайнуров.

Он добавил, что в качестве площадки для эксперимента были выбраны два участка – улица Ямашева и Гвардейская.

«На этих дорогах будут проводиться обработки жидким и двухфазным реагентом. По итогам тестирования мы проанализируем результаты и посчитаем также экономический эффект от комбинированной обработки», – отметил председатель комитета.

#борьба с гололедом #Казань #Деловой понедельник
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026