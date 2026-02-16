В Казани начали тестировать жидкий противогололедный реагент

В этом году на улицах Казани приступили к тестированию жидкого реагента для противогололедной обработки улиц. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров.

«Его уже давно применяют в Москве, и он показывает свою эффективность. Его используют при температуре воздуха до -10 градусов. Он позволяет обрабатывать всю поверхность дорожного покрытия, предотвращает налипание снега и образование снежных накатов», – рассказал Шайнуров.

Он добавил, что в качестве площадки для эксперимента были выбраны два участка – улица Ямашева и Гвардейская.

«На этих дорогах будут проводиться обработки жидким и двухфазным реагентом. По итогам тестирования мы проанализируем результаты и посчитаем также экономический эффект от комбинированной обработки», – отметил председатель комитета.