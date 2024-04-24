В Казани начали тестировать систему ориентирования для пассажиров с ОВЗ «Говорящий город»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани начали тестировать систему радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов-колясочников и незрячих жителей в общественном транспорте под названием «Говорящий город». Оборудование установили в одном из автобусов маршрута № 36, сообщает пресс-служба мэрии.

Систему презентовали на остановке «Аптека № 293», расположенной рядом с объектами, которые часто посещают люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Через данный узел проходит три автобусных и один троллейбусный маршруты — 90 единиц общественного транспорта. В случае успешного тестирования будет рассмотрен вопрос об оснащении системой „Говорящий город“ и другого транспорта», — рассказал о планах председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

«Говорящий город» используется в 43 регионах страны. Принцип работы следующий: особенные пассажиры через приложение на телефоне высылают сообщение водителю. Подъезжая к остановке, он уже заранее знает о необходимости открыть пандус или включить звуковой маяк над дверью. Тестирование системы продлится месяц.

Кроме того, в этом году для незрячих горожан и гостей города на восьми участках планируется установить 56 устройств голосового сопровождения пешеходов «Триоль-М». В 2023 году на 33 светофорных перекрестках города установили 250 подобных устройств, еще на 109 участках смонтировали 283 звуковых сигнализатора типа «Соловей».