В Казани начали штрафовать иностранцев без российских водительских прав

В столице Татарстана начали штрафовать мигрантов, которые не поменяли иностранные водительские права на российские.

«Иностранные права водителей, получивших гражданство России или вид на жительство до 1 апреля прошлого года, перестают быть действительными с 1 апреля этого года. Причем прекращается льготный обмен таких водительских удостоверений. Чтобы его совершить, придется сдать экзамен», – рассказали в Госавтоинспекции.

Штраф за данное нарушение может достигать 15 тысяч рублей.