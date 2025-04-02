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Общество 2 апреля 2025 11:25

В Казани начали штрафовать иностранцев без российских водительских прав

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В столице Татарстана начали штрафовать мигрантов, которые не поменяли иностранные водительские права на российские.

«Иностранные права водителей, получивших гражданство России или вид на жительство до 1 апреля прошлого года, перестают быть действительными с 1 апреля этого года. Причем прекращается льготный обмен таких водительских удостоверений. Чтобы его совершить, придется сдать экзамен», – рассказали в Госавтоинспекции.

Штраф за данное нарушение может достигать 15 тысяч рублей.

#мигранты #госавтоинспекция #водительское удостоверение
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