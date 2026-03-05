В Казани начали ремонт памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: kzn.ru

В Казани началась реставрация памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, расположенного в сквере на проспекте Амирхана. С мемориальных плит уже сняты размещенные на них плакаты, сообщает мэрия.

Обновление мемориала приурочено к 40-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Работы продлятся до начала апреля.

В рамках обновления комплекса будут демонтированы старые плиты общей площадью 117 кв. м и заменены новыми мраморными. На них вновь нанесут фамилии и инициалы участников ликвидации аварии из Татарстана – более 3,5 тысячи человек.

Также планируется шлифовка краев плит и герметизация швов, что позволит повысить долговечность мемориала и защитить камень от воздействия окружающей среды.

Памятник ликвидаторам был открыт 26 апреля 2008 года. Ежегодно в этот день у мемориала проходят памятные мероприятия.