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В Казани начали работать горячие линии по вопросам ГИА
В Казани заработали горячие линии по вопросам проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), пишет мэрия столицы РТ со ссылкой на Управление образования Исполкома города.
Специалисты ответят на вопросы горожан с 9:00 до 18:00. График работы - понедельник – пятница (за исключением выходных и праздничных дней). Номера телефонов следующие:
Управления образования: +7(843)223-23-80 (доб.208);
отдел образования администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов: +7(843)223-23-77 (доб.353, 358);
отдел образования Кировского и Московского районов: +7(843)223-23-75 (доб.377, 374);
отдел образования Вахитовского и Приволжского районов: +7(843)223-23-73 (доб.365, 368);
отдел образования Советского района: +7(843)223-23-76 (доб.383, 384);
отдел общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ: +7(843)294-95-06, 294-95-62;
Департамент надзора и контроля в сфере образования РТ: +7(843)237-74-84.
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