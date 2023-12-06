В Казани начали работать горячие линии по вопросам ГИА

В Казани заработали горячие линии по вопросам проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), пишет мэрия столицы РТ со ссылкой на Управление образования Исполкома города.

Специалисты ответят на вопросы горожан с 9:00 до 18:00. График работы - понедельник – пятница (за исключением выходных и праздничных дней). Номера телефонов следующие:

Управления образования: +7(843)223-23-80 (доб.208);

отдел образования администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов: +7(843)223-23-77 (доб.353, 358);

отдел образования Кировского и Московского районов: +7(843)223-23-75 (доб.377, 374);

отдел образования Вахитовского и Приволжского районов: +7(843)223-23-73 (доб.365, 368);

отдел образования Советского района: +7(843)223-23-76 (доб.383, 384);

отдел общего образования и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки РТ: +7(843)294-95-06, 294-95-62;

Департамент надзора и контроля в сфере образования РТ: +7(843)237-74-84.