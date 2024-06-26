В Казани начали проверку из-за сообщений о подростках, якобы устроивших стрельбу

Как стало известно «Татар-информу», в Казани сотрудники правоохранительных органов начали проверку после появления в соцсети сообщений о подростках, якобы устроивших стрельбу на улице Фучика.

Сегодня в местных сообществах появилась видеозапись, на которой запечатлено, как во дворе казанской многоэтажки подросток производит выстрелы. По словам автора публикации, несовершеннолетний парень достал пистолет и стрелял в воздух и в сторону подъезда. После этого он названивал в домофоны, тревожа спящих соседей. Отмечается, что компанию молодому нарушителю порядка составили еще два подростка. В свою очередь казанцы в комментариях указывают, что выстрелы производились из игрушечного пистолета.

Видеозапись заинтересовала полицейских. В настоящее время проводится проверка.