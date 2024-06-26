Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани начали проверку из-за сообщений о подростках, якобы устроивших стрельбу
Как стало известно «Татар-информу», в Казани сотрудники правоохранительных органов начали проверку после появления в соцсети сообщений о подростках, якобы устроивших стрельбу на улице Фучика.
Сегодня в местных сообществах появилась видеозапись, на которой запечатлено, как во дворе казанской многоэтажки подросток производит выстрелы. По словам автора публикации, несовершеннолетний парень достал пистолет и стрелял в воздух и в сторону подъезда. После этого он названивал в домофоны, тревожа спящих соседей. Отмечается, что компанию молодому нарушителю порядка составили еще два подростка. В свою очередь казанцы в комментариях указывают, что выстрелы производились из игрушечного пистолета.
Видеозапись заинтересовала полицейских. В настоящее время проводится проверка.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников