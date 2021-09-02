В Казани начались предварительные боксерские поединки первых Игр стран СНГ

Фото: скриншот трансляции соревнований

Сегодня в Казани, за два дня до официального старта первых Игр стран СНГ, начались предварительные раунды соревнований по боксу.

Ровно в полдень на боксерский ринг Центра бокса и настольного тенниса вышли россиянин Вячеслав Рогозин и Ерик Арстамян из Армении, которые соревновались в категории до 46 кг.

Победу в первом поединке Игр праздновал боксер из России, который вышел в полуфинал турнира в своей весовой категории.

Прямая трансляция соревнований доступна по следующей ссылке.