В Казани начали подготовку ливневых канализаций к весеннему таянию снега

В Казани стартовал активный этап подготовки городской ливневой сети к весеннему таянию снега. Об этом сообщает пресс-центр столицы Татарстана.

Комитет внешнего благоустройства проверяет готовность улично-дорожной сети, включая 517 километров ливневых канализаций и около 7 тыс. дождеприемников. Комиссионный объезд накануне возглавил председатель комитета Альберт Шайнуров, осмотревший потенциально проблемные участки вместе с представителями администраций районов и подрядных организаций.

«После продолжительной зимы и аномальных снегопадов пришла долгожданная весна. С повышением температуры снег начинает таять, и вода поступает в ливнеприемники, после чего уходит в систему ливневой канализации. Сейчас мы совместно с городскими службами и администрациями районов выявляем места, где могут возникать подтопления», – пояснил Шайнуров.

По его словам, ливневки регулярно очищают от дорожного мусора и снега, чтобы вода могла свободно уходить в систему. В местах, где обычная очистка не помогает, привлекается специализированная техника.

Первый заместитель директора МУП «Городское благоустройство» Денис Ерошин отметил, что особое внимание уделяется участкам, где подтопления фиксируются чаще всего, включая Проспект Победы, улицы Гвардейскую и Ленинградскую, Проспект Ямашева и участок на улице Воровского под железнодорожным мостом.

«Ежесуточно проходят комиссионные объезды и выезды аварийных бригад для выявления мест подтоплений. Этим участкам уделяется особое внимание как днем, так и ночью. В целом к паводку мы готовы», – подчеркнул он.

Для оперативного реагирования на подтопления круглосуточно работают четыре аварийные бригады МУП «Городское благоустройство». Работы по подготовке ливневой канализации будут продолжаться до полного схода снега.