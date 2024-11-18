В Казани начали ограничивать движение по ряду улиц из-за закольцовки газопровода

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В столице Татарстана начали ограничивать движение по некоторым улицам из-за работ по закольцовке газопровода. Перекрытия будут происходить последовательно, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Первой оказалась частично перекрыта улица Школьная около дома №43. Ограничение будет действовать с сегодняшнего дня до 20 ноября, пояснили в Комитете внешнего благоустройства.

С 21 по 23 ноября полностью закроют дорогу у дома №17 по улице Торфяная и рядом с домом №26 по улице Колхозная.

С 24 по 26 ноября нельзя будет проехать около дома №1 по улице Школьная и дома №25 по улице Гагарина.

С 27 по 30 ноября проезжая часть будет перекрыта у дома №5 по улице Школьная и возле дома №25 по улице Гагарина.

С 1 по 3 декабря движение транспорта ограничат возле дома №1 по улице Школьная и рядом с домом №24 по улице Ленина.

С 4 по 6 декабря полностью перекроют дорогу на улице Победы в районе пересечения с улицами Садовая и Ивовая, а с 7 по 10 декабря — возле пересечения с улицами Колхозная и Торфяная.