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В Казани начали обрабатывать тротуары реагентом с мраморной крошкой
В Казани тестируют противогололедную обработку тротуаров с использованием реагента с мраморной крошкой, который менее агрессивно воздействует на обувь, лапы животных и окружающую среду.
Начальник отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства горисполкома Артем Смирнов рассказал, что таким образом будут обрабатывать тротуары первой категории и в исторической части города.
«Благодаря мраморной крошке в составе реагента создается противоскользящий эффект. К тому же, мрамор — природный материал, его белый цвет не портит внешний вид пешеходной части города», — отметил Смирнов.
Всего муниципальные предприятия закупили 60 тонн реагента и 50 ручных тележек. Сегодня им обработали тротуар на улице Четаева, около лицея № 177, рассказали в мэрии.
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