В Казани начали обрабатывать тротуары реагентом с мраморной крошкой

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В Казани тестируют противогололедную обработку тротуаров с использованием реагента с мраморной крошкой, который менее агрессивно воздействует на обувь, лапы животных и окружающую среду.

Начальник отдела содержания и благоустройства Комитета внешнего благоустройства горисполкома Артем Смирнов рассказал, что таким образом будут обрабатывать тротуары первой категории и в исторической части города.

«Благодаря мраморной крошке в составе реагента создается противоскользящий эффект. К тому же, мрамор — природный материал, его белый цвет не портит внешний вид пешеходной части города», — отметил Смирнов.

Всего муниципальные предприятия закупили 60 тонн реагента и 50 ручных тележек. Сегодня им обработали тротуар на улице Четаева, около лицея № 177, рассказали в мэрии.