В Казани начали обновлять дорожную разметку

Подрядные организации приступили к обновлению дорожной разметки на казанских дорогах. Об этом сообщает городской Комитет внешнего благоустройства.

Маркировка стартовала на улицах Вишневского, Горького, Кремлевская, Карла Маркса, Лево-Булачная, Право-Булачная, Островского, Профсоюзная, Салимжанова, Ташаяк, Назарбаева, Павлюхина, Декабристов, Гагарина, а также на проспекте Ямашева и площади 1 Мая.

Рабочие нанесли разметку на 9 тыс. кв. метров дорожного полотна. Всего в 2022 году планируется промаркировать более 377 тыс. кв. метров.

При этом большую часть (280,7 тыс.) работы будут выполнять с помощью термопластика — его будут использовать на основных магистралях. На улицах с меньшей интенсивностью движения разметку нанесут специальной дорожной краской.