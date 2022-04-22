В Казани начали благоустраивать сквер у кафедрального собора старообрядцев

В историческом центре Казани началось благоустройство сквера перед объектом культурного наследия — кафедральным старообрядческим собором Казанско-Вятской епархии. Работы по обновлению небольшого общественного пространства площадью 2,2 тысячи кв. метров, расположенного между улицами Ульянова-Ленина и Старообрядческая, стартовали несколько дней назад, а закончены должны быть до наступления зимы.

«Работа над проектной документацией началась в прошлом году. В марте этого года получено положительное заключение экспертизы полностью на проект благоустройства парка и территории, прилегающей к самому кафедральному собору. Но контракт с подрядчиком сейчас заключен только на благоустройство сквера», — рассказал «Татар-информу» руководитель подрядной организации Айрат Гайнуллин.

«Непосредственно работы мы начали в середине апреля, а закончить постараемся уже к началу июля. В лучшем случае. По контракту мы, чтобы подстраховать себя от рисков, прописываем максимальные сроки — это III квартал 2022 года. Но мы понимаем, что люди хотят пользоваться этим парком уже в наступающем теплом сезоне, и, конечно, мы будем стремиться к концу июня — началу июля этот сквер обновить», — уточнил представитель подрядчика.

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

При этом собеседник агентства подчеркнул, что обновление сквера будет скорее визуальным, чем функциональным — учитывая его довольно миниатюрный размер и расположение около религиозного объекта.

«Концепцию выбирала Наталия Фишман-Бекмамбетова, согласовывали очень долго. Здесь нет пространства, чтобы разместить качели, поэтому выбран немного другой формат. Это центр города, поэтому с детьми тут особо не гуляют. Основная задача — именно обновить то, что есть, задать более современный вид», — пояснил Гайнуллин.

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

В сквере будет сохранен на прежнем, центральном, месте монумент, изображающий митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Андриана. Его открытие состоялось в декабре 2016 года с участием Президента РТ Рустама Минниханова. В августе прошлого года небольшому городскому пространству, где установлена скульптура, присвоено название «сквер митрополита Андриана».

В сквере будут обновлены и установлены по периметру центральной клумбы с монументом, ближе к ней, скамьи. До начала работ они размещались по внешней стороне центральной окружности сквера. На тысяче квадратных метров появится новое жесткое покрытие — тротуарная плитка на дорожках. Примерно четверть сквера всё же займет детская игровая площадка — без качелей и спортивного оборудования, но с покрытием террасной доской и песком. Чуть больше половины сквера (1312 кв. метров из 2175) окажется укрыто посевным газоном.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Есть еще такой момент, что многие материалы (например, освещение) заказные (импорт), и здесь мы зависим еще от ситуации в мире. Срок поставки от подписания контракта 15 апреля — 90 дней», — обратил внимание Айрат Гайнуллин.

Но новшества всё же будут. Слева от сквера проектом заложена парковка, рассчитанная на 10–12 машиномест, справа от собора смонтируют бетонную подпорную стену с декоративной обшивкой из дерева. Сейчас здесь, со стороны улицы Ульянова-Ленина, территория старообрядческого собора не имеет ограждения, хотя со всех других она обнесена каменным забором.

А еще в сквере митрополита Андриана для безопасности гуляющих установят видеонаблюдение. Информация о происходящем здесь будет поступать в Департамент телекоммуникационных технологий при мэрии Казани.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Суммарные затраты на благоустройства сквера митрополита Андриана и территории кафедрального собора Казанско-Вятской епархии РПСЦ были оценены в 64 млн рублей. Но к настоящему моменту, акцентировал собеседник информагентства, выделена лишь часть средств — на благоустройство сквера.

«Будет ли реализован весь проект полностью, пока неизвестно», — заключил Айрат Гайнуллин.