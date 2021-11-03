В Казани началась реставрация дома Дротоевского, построенного в XIX веке

В Казани начались реставрационные работы на памятнике архитектуры федерального значения. Как сообщает пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия, дом Дротоевского, построенный в 1837 году, будет приспособлен для современного использования.

«Предполагается усилить фундамент, установить полы и перекрытия, произвести гидроизоляцию стен путем инъектирования и монтаж крыши. Проводятся работы с деревянными конструкциями во внутренних помещениях», — говорится в сообщении комитета в Instagram.

Бывший жилой многоквартирный дом состоит из двух этажей — первый из них каменный, а второй — деревянный. Здание было построено по проекту архитектора Ф. И. Петонди.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в это здание планирует переехать Комитет по охране объектов культурного наследия.

