В Казани началась реставрация центра творчества им. Алиша

В Казани идет реставрация центра творчества им. А. Алиша, ранее известного под названием Дворец пионеров и школьников.

Как сообщила пресс-служба комитета РТ по охране объектов культурного наследия, в центре укрепят фундамент, крышу, благоустроят территорию, обновят инженерные коммуникации. Отмечается, что после обновления на территории центра появятся уютные площадки и сцена для представлений.

«Финансирование работ ведется за счет республиканского бюджета. Отреставрированный центр станет отличной площадкой для раскрытия талантов современной молодёжи. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов: «Ваша энергия, таланты и смелые идеи двигают нашу страну вперед», - говорится в сообщении комитета.

Напомним, что Центру творчества им. А. Алиша в 2026 году исполнится 65 лет. Его начали возводить в 1956-м по проекту архитекторов Павла Саначина и Георгия Солдатова. В 1961 году объект был полностью достроен.

Общая площадь здания - 4,8 тыс. кв. м. Там насчитывается больше 50 помещений, есть актовый, бальный, хореографический спортивный залы.