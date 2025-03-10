В Казани началась подготовка семян редкого краснокнижного растения к новому сезону

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Началась подготовка к новому теплому сезону в казанском питомнике редких травянистых видов растений. Семена краснокнижного ириса (касатика) сибирского, которые планируется высадить в открытый грунт в июне, дают первые проростки.

Об этом «Татар-информу» сообщил член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков.

«Семена сняты с холодовой стратификации, в которой они находились всю зиму, заложены в чашки Петри для прорастания. Это семена краснокнижного касатика сибирского, восстановить популяцию которого мы пытаемся. Уже есть небольшие проростки. Уже понятно, что часть семян прорастет, что дает надежду на хорошие всходы в этом сезоне», – сказал он.

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Чтобы восстановить популяцию ириса сибирского в Казани, экоактивисты привезут семена из соседних регионов.

«Коллеги передают нам часть семенного материала из Сибири, что позволит обновить генетику нашей популяции. Возможно, это позволит касатику сибирскому лучше чувствовать себя в условиях потепления климата», – добавил Бортяков.