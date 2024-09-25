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Общество 25 сентября 2024 08:50

В Казани началась подготовка к реставрации здания театра им. Тинчурина

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В Казани началась подготовка к реставрации здания театра им. Тинчурина
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект по реставрации здания театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина в Казани поступил на рассмотрение в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

«Согласно проектной документации техническое состояние строительных конструкций здания оценивается как ограниченно работоспособное», – сообщает пресс-служба комитета.

Согласно документу, планируется укрепить фундамент строения, а также усилить перекрытия. Кроме того, подрядчику предстоит восстановить целостность кирпичной кладки стен, выполнить гидроизоляцию стен, отремонтировать кровлю и приспособления инженерных систем и оборудования.

#Казань #театр тинчурина #реставрация
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