В Казани началась омолаживающая и формовочная обрезка деревьев

В столице Татарстана начались работы по обрезке деревьев, которая нужна для стимуляции роста молодых побегов и создания новой кроны. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Казани.

Подобная обработка подходит липе, тополю, ели колючей или иве — деревьям, которые способны активно производить побеги.

«Формовочная обрезка нужна для придания кроне заданной формы и высоты, равномерного расположения ветвей», — отмечают в мэрии. Кроме того, данные работы помогают уменьшить риск распространения болезней и вредителей.

Если казанцы заметили деревья, которые могут принести вред здоровью человека или близко расположенным объектам, они могут сообщить либо в администрацию, либо в УК или ТСЖ.