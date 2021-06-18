В Казани началась модернизация системы освещения казанского метро

На станции метро «Авиастроительная» в Казани установили 80 новых светодиодных светильников в двух вестибюлях и 30 — на платформе. Такая модернизация запланирована на всех станциях казанского метрополитена, сообщает пресс-служба мэрии.

«Светодиодные светильники экономят электроэнергию при большом световом потоке. Решение о модернизации системы освещения всей станции „Авиастроительная“ руководством предприятия было принято в июне и реализовано за неделю», — рассказал руководитель службы энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» Федор Куянов.

Отмечается, что после обновления на станции стало светлее на 40%.

На платформах всех станций казанского метрополитена уже установлены светодиодные светильники, теперь их устанавливают в вестибюлях.

Сегодня служба энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» начала работы на станции метро «Яшьлек», затем обновления ожидаются на станции «Северный вокзал». Модернизация системы освещения на платформах и вестибюлях пока завершена на станциях «Авиастроительная», «Аметьево», «Козья Слобода» и «Площадь Тукая».