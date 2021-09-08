В Казани начал работу Региональный ситуационный центр «Единой России»

В Казани сегодня открылся Региональный ситуационный центр «Единой России». Его специалисты будут наблюдать за ходом голосования 17 – 19 сентября, реагировать на сигналы об инцидентах и проверять полученную информацию. Об этом сообщил журналистам член президиума регионального политсовета партии, заместитель Председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.

Депутат упомянул, что в дни голосования в Татарстане будет работать 2810 избирательных участков. «На каждом из участков будут присутствовать наблюдатели от “Единой России”. Центральный исполнительный комитет партии ставит перед нами задачу постоянного мониторинга ситуации на избирательных участках, хода голосования», – сказал он.

Камалтынов отметил, что наблюдатели от партии будут контролировать законность и соблюдение всех норм в ходе голосования. «С 17 сентября избирательные участки откроются, и начнется процедура голосования. Наша задача сделать так, чтобы в этот центр своевременно поступала вся необходимая информация от наблюдателей, о каких-то нештатных ситуациях, проблемах, вопросах, которые могут возникнуть. И здесь уже будут подключаться наши юристы, специалисты других профилей, чтобы оперативно разбираться во всех возникающих вопросах», – уточнил он.

«Кроме того, для нас важно понимать, как идет голосование, какова явка, как осуществляется голосование на участках с выходом к избирателям, которые попросили, чтобы к ним пришли домой. Вот за всем этим будут следить специалисты ситуационного центра», – добавил единоросс.

По словам Камалтынова, ситуационные центры «Единой России» откроются по всей стране. «Сегодня проводится тестирование, своего рода обкатка механизма поступления информации. Пока у нас все нормально. Более 300 человек задействованы. До начала голосования центры будут работать с восьми утра до восьми вечера. А когда начнется голосование, переходим практически в круглосуточный режим работы», – подчеркнул он.

Депутат заметил, что избиратели также могут позвонить в ситуационный центр, задать интересующий их вопрос и получить на него ответ. Телефон горячей линии ситуационного центра – 8-937-629-00-40.

Голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва пройдет 17, 18 и 19 сентября. В отдельных округах Татарстана также состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.