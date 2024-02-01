Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани начал работу главный операционный центр «Игр будущего», который собрал представителей ключевых ведомств и структур, задействованных в организации соревнований. Его возглавил вице-премьер РТ Шамиль Гафаров.

«В разные годы Татарстан блестяще организовывал крупные мероприятия. Но сегодня мы говорим немного о другом. "Игры будущего" проходят впервые в мировой истории, и мы стали частью этого процесса. На нас всех лежит большая ответственность. Со стартом игр это место станет главным операционным центром страны. С 15 февраля будем переходить на круглосуточный режим работы. Для того чтобы "Игры будущего" стали успешными, мы будем собирать здесь оперативную информацию», – заявил Гафаров.

По его словам, организация и проведение «Игр будущего» будут целиком и полностью зависеть от качества и оперативности принимаемых решений в главном операционном центре.

В нем собраны представители разных организаций, ведомств и структур, задействованных в играх. Причем каждый из них имеет полномочия для принятия окончательного решения, то есть именно отсюда будут исходить все поручения в разные инстанции.

Центр расположился в одной из аудиторий на втором этаже выставочного комплекса KazanExpo.

«Это место, можно сказать, намоленное. Именно здесь, в одном из соседних помещений, в сентябре 2021 года прозвучала идея "Игр будущего" на форуме "Россия – спортивная держава". Проект мы реализовали в рекордные сроки. На нас будут смотреть вся страна и весь мир. В том числе мы вызовем и большой хейт. Именно здесь, в главном операционном центре, мы должны аналитически координироваться и продумываться меры противодействия», – добавил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Напомним, международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.