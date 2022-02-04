В Казани начал работать Туркменский дом торговли. Основным видом деятельности компании будет оптовая и розничная торговля различными товарами, произведенными в Туркменистане и России.

ООО «Туркменский Дом Торговли» нацелено на привлечение к сотрудничеству оптовых и мелкооптовых покупателей, коммерческих структур, занимающихся производством, распространением и сбытом товаров, сообщает пресс-служба Генконсульства Туркменистана в Казани.

В частности, одним из приоритетных направлений является расширение ассортимента текстильной, трикотажной и швейной продукции из Туркменистана. Компания поставила перед собой цель организовать прямые поставки с ведущих фабрик этой центральноазиатской страны.

Ранее представитель госпредприятия «Туркмендашарысовда» Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, уполномоченный по делам ООО «Туркменский Дом Торговли» Бегендик Артыков провел ряд встреч с представителями властей Татарстана, посвященных налаживанию взаимовыгодных коммерческих отношений.

В частности, он посетил Агентство инвестиционного развития РТ, поговорил по видеосвязи с заместителями руководителей Минпромторга и Минсельхозпрода республики, а также с полпредом Татарстана в Туркменистане.