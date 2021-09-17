В Казани наблюдатели не выявили нарушений в первую половину первого дня думских выборов

Наблюдатели из Общественной палаты РТ, представители партий и приглашенные блогеры, наблюдающие за ходом выборов в Государственную Думу РФ в Центре общественного наблюдения в казанском IT-парке, не выявили никаких нарушений в первую половину первого дня голосования.

«Никаких нарушений в ходе избирательного процесса не зафиксировано. Выборы проходят спокойно», — отметил один из наблюдателей.

За тем, чтобы процесс проходил открыто и легитимно, также следят приглашенные блогеры Республики Татарстан. Алина Гамалтдинова, ведущая блог об активной жизни в стиле лайфстайл, отметила, что работает наблюдателем уже не первый раз и этот процесс с каждым годом совершенствуется.

«Если раньше процесс наблюдения за голосованием был консервативен, то теперь находят все больше современных подходов», — сказала блогер.

Она также обратила внимание на то, что привлечение блогеров в качестве наблюдателей придает процессу проведения выборов дополнительную прозрачность и гласность.

«Мы почти всегда онлайн на участках. Ведем сторис, выкладываем фото и моментально отвечаем на вопросы потенциальных избирателей в соцсетях», — поделилась девушка.

В первый день выборов Центр общественного наблюдения Общественной палаты РТ посетит еще пять приглашенных блогеров: Алия Мифтахова, Русина Семененко, Ксения Иванова, Ринат Галиахметов и Ильназ Габидуллин.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.