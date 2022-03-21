В Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске 1 апреля начнется зачисление детей в детсады

В Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе Татарстана с 1 апреля начнется зачисление детей в детсады, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«С 1 апреля начнется комплектование в дошкольные образовательные организации в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольском районе. В связи с тем, что не все родители видят в личном кабинете ранее поданные заявления, заведующие детских садов будут обзванивать родителей для приема в детский сад», – отметили в министерстве.

Сервис приема заявлений на устройство в детский сад через портал государственных и муниципальных услуг Татарстана временно приостановлен. Проверить статус ранее поданного заявления могут родители, оформившие подписку на информирование через федеральную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Места в дошкольные образовательные организации распределяются в соответствии с указанной в заявлении датой начала посещения детского сада. До наступления даты зачисления позиция в очередности не отражается. К моменту наступления желаемой даты зачисления у заявителя в личном кабинете федерального портала госуслуг появится информация о том, каким по очереди будет рассмотрено его заявление.

«Все ранее поданные заявления родителями через портал госуслуг Татарстана сохранены в автоматизированной информационной системе “Электронный детский сад” и ожидают комплектования согласно дате желаемого зачисления в детсад», – пояснили в ведомстве.

По вопросу электронной очереди можно обратиться по телефону горячей линии Минобрнауки Татарстана: (843)294-95-08.