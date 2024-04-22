В Казани на женщину упало дерево, она серьезно повредила ногу

В Казани упавшее дерево серьезно повредило ногу женщине, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем поступило сообщение о том, что в Казани в лесу на улице Дубравной при падении дерева женщина получила травму ноги, нужны спасатели, чтобы вынести ее из леса. На место прибыли спасатели МЧС РТ и пожарные МЧС России», – рассказали в МЧС.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Женщину на носилках пронесли 900 метров из лесополосы к машине скорой помощи.