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В Казани на зебре водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку
Сегодня днем на Гагарина водитель Hyundai сбил ученицу 4 класса, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло, когда 11-летняя девочка переходила дорогу по зебре, направляясь к репетитору в школу №43.
Девочку на автомобиле скорой медицинской помощи с места происшествия увезли в Московский травмпункт, где предварительно поставлен диагноз ушиб копчика.
Девочке оказана экстренная медицинская помощь, после чего она была отпущена домой.
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