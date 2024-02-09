В Казани на зебре водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку

Сегодня днем на Гагарина водитель Hyundai сбил ученицу 4 класса, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло, когда 11-летняя девочка переходила дорогу по зебре, направляясь к репетитору в школу №43.

Девочку на автомобиле скорой медицинской помощи с места происшествия увезли в Московский травмпункт, где предварительно поставлен диагноз ушиб копчика.

Девочке оказана экстренная медицинская помощь, после чего она была отпущена домой.