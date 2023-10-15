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Руc Тат
Происшествия 15 октября 2023 14:48

В Казани на зебре Land Rover сбил 14-летнего подростка

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Сегодня в районе полудня в Казани иномарка совершила наезд на ребенка. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 35-летняя автоледи за рулем Land Rover, следуя напротив дома № 13, по улице Боевая, не уступила дорогу и сбила 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному пешеходу.

В результате подросток получила травмы, после осмотра медиков ее отпустили домой.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Фото: © Госавтоинспекция Казани

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