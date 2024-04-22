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В Казани на зебре иномарка сбила мальчика на самокате
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В Казани иномарка сбила ребенка на самокате, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло днем на Батыршина, когда 9-летний ребенок не спешившись пытался пересечь дорогу на обычном самокате.
В результате аварии мальчик получил различные травмы, но был отпущен врачами домой после осмотра.
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