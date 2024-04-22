В Казани на зебре иномарка сбила мальчика на самокате

В Казани иномарка сбила ребенка на самокате, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем на Батыршина, когда 9-летний ребенок не спешившись пытался пересечь дорогу на обычном самокате.

В результате аварии мальчик получил различные травмы, но был отпущен врачами домой после осмотра.