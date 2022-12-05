В Казани на заводе «Силикон» планируется наладить выпуск метилхлорсиланов

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко обсудил с заместителем министра промышленности и торговли РФ Михаилом Ивановым создание производства кремнийорганических материалов в Казани, сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.

Ранее проект планировала реализовать компания «КЗСК-Силикон» – «дочка» Казанского завода синтетического каучука, которая впоследствии стала банкротом. В августе 2022 года имущество предприятия приобрело ООО «Полибиохим».

«В ходе совещания обсуждался вопрос возобновления строительства завода силиконов, которое было приостановлено ранее по причине банкротства предприятия», – говорится в пресс-релизе.

Для проекта учреждена новая компания – ООО «Силикон». Мощность завода составит, как и предполагалось в первоначальном проекте – 40 тыс. тонн метилхлорсиланов в год. «Данный объем предназначен для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, отраслей ВПК и замещения импорта», – отметили в Минпромторге РТ.

Ранее сообщалось, что «КЗСК-Силикон» было создано в 2010 году для строительства на территории промышленной площадки «Казанского завода синтетического каучука» производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Предполагалось, что предприятие станет единственным в России, на территории стран СНГ и Восточной Европы производством полного цикла кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки. Реализация проекта позволила бы повысить экспорт и снизить масштабы импорта силиконовой продукции в Россию.

Строительство завода было начато в 2014 году. Стоимость проекта оценивалась в 9,8 млрд рублей, в том числе 7,8 млрд рублей должны были составить кредиты ВЭБа. В феврале 2016 года ВЭБ остановил финансирование, решив провести дополнительную экспертизу инвестпроекта из-за удорожания работ. По состоянию на октябрь 2015 года были освоены 3,7 млрд рублей, на 5,9 млрд рублей заключены контракты, на завод поставлено 73% оборудования, сообщало правительство Татарстана.

Вложения в строительство нового производства оказали негативное влияние на деятельность банка «Спурт». В июле 2017 года Банк России отозвал лицензию у кредитной организации, в том же году она была признана банкротом. ЦБ отмечал, что «Спурт» утратил собственный капитал из-за низкой диверсификации активов, а значительная часть кредитного портфеля банка была направлена на финансирование крупного инвестпроекта подконтрольных его бенефициару предприятий, финансовое положение которых оценивалось перед крахом «Спурта» как критическое.

«КЗСК-Силикон» был признан банкротом в 2018 году.